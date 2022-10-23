الحبوب تصرف أكثر من 19 مليون ريال مستحقات مزارعي #القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف مستحقات الدفعة التاسعة عشر من مزارعي القمح المحلي، للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/1444هـ، وأغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (19,155,423) ريال، لصافي كمية مستلمة (10,568) طن وذلك لعدد (21) مزارعاً، يذكر أن الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (536,122) طن لعدد (1759) مزارع، وبلغ إجمالي ما تم صرفه (919,441,709) ريال.

ولقرب إقفال الموسم تأمل المؤسسة من المزارعين سرعة أقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.