53 ألف مستفيد من ترجمة #الجلسات_القضائية عن بُعد

قدمت وزارة العدل، خدمة ترجمة الجلسات القضائية عن بُعد لأكثر من 53 ألف مستفيد، وذلك منذ إطلاق مركز الترجمة الموحد.

وقالت الوزارة: إن المركز يمكّن غير الناطقين باللغة العربية من متابعة قضاياهم، من خلال 55 مترجماً يتحدثون 37 لغة مختلفة، مشيرة إلى أنها عملت على تدريب المترجمين لتقديم ترجمة دقيقة للمستفيدين وفهم المصطلحات القانونية الشائعة المستخدمة في المحاكم.

وبينت أن المركز مزود بتقنيات متطورة، حيث تجري الترجمة عبر النظام الإلكتروني عن بُعد بالصوت والصورة وبسرية تامة، مع الربط بين المركز والمحكمة والسجون.

وأضافت عند إعلان الحكم من قبل القاضي، يمكن للأطراف غير الناطقين باللغة العربية فهم منطوق الحكم على الفور من خلال المترجم، ليكونوا على دراية بالخطوة التي يتعين عليهم اتخاذها، مؤكدة أن طلب الخدمة يتم بطريقة سهلة ومباشرة؛ إذ يمكن الحصول عليها أثناء التقدم بصحيفة الدعوى عبر بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa.