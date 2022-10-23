القبض على مقيم لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في #عسير

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة عسير على مقيم من الجنسية السودانية لنقله مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لإيوائه في شقة سكنية مستأجرة من قبله بإقامة مزورة (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها في محافظة خميس مشيط، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم وآواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.