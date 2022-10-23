اللجنة الأمنية في #الرياض تضبط 600 ألف قطعة من الأنواط والشعارات #العسكرية

ضبطت اللجنة الأمنية في إمارة الرياض، أكثر من 600 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية في مستودع مخالف.

وتفصيلاً، قالت إمارة منطقة الرياض، عبر حسابها على "تويتر"، إن اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية في إمارة المنطقة، بالتعاون مع اللجان الميدانية المتخصّصة، ضبطت مستودعاً يحتوي على أكثر من (600) ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، مشيرة إلى أنه تمّت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

هذا وتأتي هذه اللجان والجولات المستمرة بناءً على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

يُذكر أن الحملة شارك فيها عديد من القطاعات الحكومية، ممثلة في: وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة المنطقة، ومكتب العمل في الرياض.