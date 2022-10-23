تخلق آلاف الفرص الوظيفية.. #وزير_الاستثمار: #مبادرة_جسري تجذب وتشجع الاستثمارات في #المملكة #المبادرة_الوطنية_لسلاسل_الإمداد_العالمية

أعرب وزير الاستثمار ، خالد الفالح، عن شكره. لسمو ‎ولي العهد، حفظه الله، لإعلانه إطلاق ‎مبادرة جسري بما تحتويه من تسهيلات وحوافز وعناصر دعم تعكس الاهتمام الكبير والمساندة الفاعلة التي تحظى بها جهود تنمية وتنويع الاستثمارات من لدن سموه، كما أنها تُجسّد طموح المملكة لتحقيق أهداف رؤيتها والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وأطلق سمو ولي العهد ‎مبادرة جسري، إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وهي تهدف إلى جذب استثماراتٍ إلى المملكة تُعزز سلاسل الإمداد الدولية في صناعات مثل الطيران والسيارات والأجهزة الطبية وغيرها، ووضع المملكة في قلب هذا القطاع الاقتصادي الحيوي عالمياً.

وأضافت وزارة الاستثمار، عبر تويتر ، أن المبادرة‏ ستُسهم بقوة في تعزيز موثوقية واستقرار إمدادات المواد والمكونات الأساس لجميع أنحاء العالم بكفاءة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن مبادرة جسري ستُضيف عاملاً جديداً لجذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى ملف المملكة، وتتيح المجال لخلق آلاف الفرص الوظيفية النوعية لأبناء وبنات المملكة.