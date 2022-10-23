النائب العام يبحث تعزيز التعاون مع رئيسة هيئة حقوق الإنسان

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمقر النيابة العامة في الرياض، اليوم الأحد، رئيس هيئة حقوق الإنسان د.هلا بنت مزيد التويجري.

وهنأ المعجب الدكتورة التويجري بالثقة الملكية الغالية بتعيينها رئيساً لهيئة حقوق الإنسان، منوهاً بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في مشاركة قطاعات الدولة بحفظ الحقوق ورعاية المصالح، وأكد على اهتمام الدولة - رعاها الله - بتطوير البيئة التشريعية واهتمامها البالغ في حماية الإنسان وحفظ ضرورياته الخمس، والتشديد في تطبيق العقوبات حال الجناية عليه بأي صورة كانت.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، وتعزيز العمل الفاعل في مجال حقوق الإنسان، والضمانات المرعية التي كفلتها الأنظمة خاصة الجزائية منها، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة.