“جي ساس” تؤكد التزام مونديال قطر 2022 بالاستدامة وحماية البيئة

أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ببطولة كأس العالم 2022 بيانا رسميا، صباح اليوم، لبحث وتطوير سبل تطبيق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وجاء نص البيان كالتالي: "فى ظل تطوير نظام تقييم الاستدامة القطري، الذي أُطلق عام 2007، ليصبح المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس"، ويوسع نطاق عمله ليشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2012.

يعد "جي ساس" أول نظام متكامل لتقييم الأبنية الخضراء ومنشآت البنية التحتية وآثارها على الاستدامة البيئية، على أساس معايير الأداء الموضوعي في المنطقة. ويهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة في مراحل البناء المختلفة بدءًا بالتصميم مروراً بالتشييد ثم التشغيل، مع تحديد التحديات المرتبطة بالاستدامة في عمليات البناء في ظل البيئة المحيطة. وقد اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) "جي ساس" في العام 2014، باعتبارها منظومة تقييم الاستدامة لجميع مشاريع البنية التحتية التي جرى إنشاؤها لهذه النسخة من كأس العالم.