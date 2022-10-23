إطلاق الهوية البصرية الموحدة للجماهير السعودية في بطولة كأس العالم تحت شعار «قدام»

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد الهوية البصرية الموحدة لجماهير المنتخب السعودي، المشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والمُقرر عقدها في دولة قطر المستضيفة، وذلك خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين، تحت شعار "قدام".

ويأتي إطلاق الهوية الموحدة في إطار استعدادات الاتحاد السعودي لكرة القدم لدعم المنتخب وحشد الجماهير المُساندة للمنتخب الوطني في مبارياته المُقبلة، وتهيئة كل الظروف النفسية والتشجيعية لدعم اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وكلمة «قدام» يحمل معناها وفق اللهجة السعودية المحكية "عدم التراجع في المهمة المقبلة، والتقدم إليها بكل همة وعزيمة"، وتبين الرغبة الكاملة بالدعم والمساندة، كما تجمع فكرة الشعار رمزيتين "فنية ولفظية"؛ تهدفان إلى خلق الأجواء المناسبة المُساندة للمنتخب الأول في مهمته العالمية، ودعمه خلال مشواره المقبل في النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم، وإيجاد تجربة فريدة للمشجع السعودي، بما ينعكس على خدمة الكرة السعودية وتطور مستواها الدولي.

وأتاح الاتحاد السعودي لكرة القدم تحميل الهوية البصرية الموحدة للجماهير السعودية ومحبي الأخضر، من خلال حسابات مجلس جمهور المنتخب السعودي في منصات التواصل الاجتماعي.