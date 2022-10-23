وزير #الصناعة: نستهدف أن تكون #المملكة بالمرتبة الـ15 في “التعقيد الاقتصادي”

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن الوزارة تستهدف أن تكون المملكة في المرتبة 15 في "التعقيد الاقتصادي".

وقال بندر بن إبراهيم خلال الجلسات الحوارية المنعقدة بمعرض إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إنه ابتداءً من العام المقبل سيتم تطبيق المحتوى المحلي على الشركات المملوكة على الدولة والشركات التي تمتلك فيها الدولة النسبة الأكبر.

وأضاف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن من أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة أن تكون المملكة مصدرا لصناعة وصادرات ذات قيمة عالية وذات تقنية

ودشن اليوم وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف معرض إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.