سفير #المملكة لدى #الأردن: #السعودية ثالث أكبر الداعمين للأونروا

أكد بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن، استمرار دعم المملكة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.

وقال السديري في تصريحات اليوم، إن المملكة تعد ثالث أكبر الداعمين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” عالميًا.

وتابع سفير المملكة لدى الأردن: “المملكة ثالث أكبر الداعمين للأونروا عالميا ومركز الملك سلمان للإغاثة يقوم بدور كبير بأعمال الإغاثة والدعم، والعلاقة بين المملكة والأونروا امتدت لأكثر من 70 عامًا”.

ونظمت سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن حفلًا بمناسبة الدعم المقدم لوكالة الأونروا والبالغ 70 مليون دولار.