أرسنال يتعادل مع ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

تعادل فريق أرسنال مع مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 1-1، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب "سينت ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

بدأ أرسنال مباراته ضد ساوثهامبتون بهجوم مكثف مع الدقيقة الأولي بحثًا عن هدف مبكر في بداية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 7، سدد السويسري تشاكا صاروخية من الناحية اليسري، يتصدي لها ببراعة حارس ساوثهامبتون.

أحرز السويسري تشاكا الهدف الأول لصالح أرسنال داخل شباك ساوثهامبتون، بأسيست رائع من بن وايت في الدقيقة 11. وواصل فريق أرسنال سيطرته على مجريات الأمور هجوميًا، أمام أداء دفاعي لفريق ساوثهامبتون أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 60، أهدر البرازيلي جابرييل خيسوس فرصة محققة لصالح أرسنال بعد إنفراد تام بمرمي ساوثهامبتون.

وفاجأ ستيوارت أرمسترونج فريق أرسنال، بهدف التعادل لصالح فريق ساوثهامبتون أمام أرسنال في الدقيقة 65 من أحداث الشوط الثاني. وحاول أرسنال خطف هدف الفوز على ساوثهامبتون، في أكثر من مناسبة، لكن بدون جدوي، حتي صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي 1-1.

بهذة النتيجة، يفقد أرسنال نقطتين ثمينتين في صراع الصدارة بالدوري الإنجليزي، ويصل رصيده للنقطة 28 على رأس قمة البريميرليج، وبفارق نقطتين عن السيتي الوصيف، فيما يصل ساوثهامبتون للنقطة 12 في المركز الـ 15