استشاري وعالم أبحاث: #زواج_الأقارب من أسباب ارتفاع نسبة انتشار الأمراض الوراثية

أكد الدكتور يوسف هوساوي استشاري وعالم أبحاث، أن زواج الأقارب من أسباب ارتفاع نسبة انتشار الأمراض الوراثية.

وأوضح يوسف هوساوي في لقاء تلفزيوني كيف يساعد علم "الجينوم" في تجنب ولادة أطفال يحملون الأمراض الوراثية لدى الأبوين.

وقال استشاري وعالم أبحاث، إن برنامج الجينوم البشري السعودي أصبح واحد من ضمن أهم 10 برامج على مستوى العالم، مشيرا إلى أن علم "الجينوم" يستطيع تحديد درجة الذكاء للطفل قبل الولادة لنه يتحكم في مواصفات الطفل قبل ولادته مثل لون العينين والشعر والطول.

ولفت يوسف هوساوي إلى أن علم “الجينوم” لا يحل أزمة الأمراض الوراثية، قائلا: “الإشكالية موجودة بشكل كبير بسبب محدودية الأماكن التي تقوم بهذه الفحصوات الطبية مقارنة بعدد المواطنين، وفي كل الأحوال الأفضل أن نقوم بتقليل زواج الأقارب من أجل تقليل الأمراض الوراثية”.