كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس #كورونا

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 14,302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 25,311,636، وأبلغت البلاد أيضا عن 10 وفيات جديدة جراء الفيروس، مما رفع عدد الوفيات إلى 29,000 حالة.

كورونا حول العالم

على جانب آخر، أظهرت بيانات مجمّعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، تخطى 627.4 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 627 مليونًا و436 ألفًا و364، وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و577 ألفًا و903 حالات وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي تُوَفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.