“#الحصيتي” عن #طقس اليوم: أجواء معتدلة و #أمطار متفرقة على المرتفعات

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عن توقعاته لطقس اليوم الأثنين.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع"تويتر"، إنه من المتوقع أجواء معتدلة نهارا على الشمالية والمرتفعات تميل للبرودة فجرا.

وأضاف أما باقي مناطق المملكة فتكون أجوائها حارة نسبياً لحار نهاراً ومن معتدلة لتميل للبرودة فجراً

وأوضح أنه من المتوقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الساحل الغربي الشمالي، كما من المتوقع هطول أمطار متفرقة من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الجبلية.

على جانب آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية.