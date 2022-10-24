4 مدن تُسجل أعلى درجة حرارة في# المملكة

أوضح المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الاثنين، أن 4 مدن سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة.

أعلى درجة حرارة في المملكة

وأضاف المركز عبر تويتر ، أن مدن مكة المكرمة والدمام والأحساء وحفر الباطن سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة عند 37 درجة مئوية ، تليها المدينة المنورة وجازان وينفع ورفحاء عند 36 درجة مئوية.

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة

وتوقع المركز ، أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: