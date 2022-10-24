“#حساب_المواطن” يكشف عن حالة لا يلزم فيها إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية

كشف برنامج "حساب المواطن" عن حالة لا يلزم فيها إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية.

وأكّد برنامج "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، أنه في حال وجود تابع مضاف لا يلزم إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية.

وقال السائل : "هل المطلقة ومعها تابع واحد يلزم لها عقد إيجار أم أن صك الحضانة يكفي؟"، مشيراً إلى أن إرفاق مستند لإثبات استقلالية التابع المضاف غير مطلوب، ويتم فقط إرفاق "صك ولاية أو إثبات احتضان".

على جانب آخر، دعا برنامج "حساب المواطن"، المُستفيدين الجدد وغير المُكتملة طلباتهم من يطلب منهم تحديث البيانات إلى مراجعة أيقونة "إدارة المرفقات" في الحسابات الخاصة بهم لمعرفة المستندات المطلوب إرفاقها من قبلهم.

وأوضح البرنامج، أنه حسب كل حالة يتم طلب المستندات في حال الحاجة لها عبر أيقونة "إدارة المرفقات".

وأشار "حساب المواطن" إلى أنه يتم طلب مستندات إثبات الاستقلالية في حال كان المُستفيد "فرد مُستقل" ولا يوجد لديه تابعون.

وأكد "حساب المواطن" أنه في حال وجود عقد إيجار موحد يمكن التوجه إلى أيقونة "إدارة المرفقات" واختيار نوع المرفق "عقد إيجار موحد"، ثم الضغط على أيقونة "حفظ" من أجل التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة "إيجار" دون الحاجة لإرفاقه.