خبير أرصاد: حوادث #كسوف_الشمس و #خسوف_القمر ستتكرر في السنة الواحدة

ستتكرر حوادث كسوف الشمس وخسوف القمر خلال السنه الواحده.

وأرجع خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ تكرار حوادث كسوفات الشمس؛ خلال السنوات القادمة لاقترابنا من خط العقدتَيْن التابع للدورة الكسوفية التي مدتها 18 سنة تقريباً.

وأكد خبير الأرصاد الجوية؛ قبل حدوث الكسوف الشمسي المتوقع غداً الثلاثاء، إن الأرض تدور حول الشمس، بينما يدور القمر حول الأرض.

وأشار إلى أن مسار القمر مائلٌ على مسار الأرض بمقدار 5 درجات، لذلك فهما يتقاطعان في نقطتَيْن تسميان العقدة الصاعدة والعقدة الهابطة.

وأضاف في فيديو على حسابه بتويتر، أنه في مرحلة العقدتين، إذا وقع القمر بين الشمس والأرض وقت "الاستسرار"؛ نهاية الشهر القمري، حدث كسوف الشمس، وإذا وقعت الأرض بين الشمس والقمر وقت "الاستقبال"؛ منتصف الشهر القمري، حدث خسوف القمر.

وتابع؛ أن حوادث الخسوف والكسوف من الظواهر الطبيعية المعتادة التي تُعيد سيرتها الأولى بشكلٍ دوري كل 18 عاماً تقريباً، فعلى مستوى الكرة الأرضية تحدث في كل سنة، فلا يحدث أكثر من 7 حوادث -فتكون هناك 5 إلى 4 "كسوفات للشمس"، وثلاث إلى حادثين "خسوفات للقمر"، ولا أقل من حادثين، فيكونان "كسوفات للشمس".