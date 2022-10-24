بولندا تكشف عن آخر إحصائية لأعداد اللاجئين الأوكرانيين منذ اندلاع #الحرب

أعلنت بولندا عن أن أعداد اللاجئين الأوكرانيين ارتفع ليبلغ 7 ملايين و24 ألف شخص، منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي، مضيفة أن يوم أمس شهد عبور أكثر من 25600 لاجئ أوكراني.

وفي وقت سابق أشاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، بالترحيب الحار الذي أبدته بولندا تجاه اللاجئين الأوكرانيين، لكنه قال إن واقع طالبي اللجوء والمهاجرين من البلدان الأخرى مختلف تمامًا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، أكد في وقت سابق، أن أكثر من مليون منزل يعيش دون كهرباء في أوكرانيا إثر الضربات الروسية، لافتًا إلى احتمال انفجار السد التابع لمحطة كهرومائية لتوليد الكهرباء ما قد يخلف آلاف الضحايا، ويتسبب في إغراق عشرات القرى.