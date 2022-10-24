تنبيه من “#الأرصاد” لسكان 3 #مناطق : #أمطار رعدية ورياح نشطة حتى هذا الموعد

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً مهماً لسكان 3 مناطق بشأن هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة.

تبوك

وفي التفاصيل ، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم, تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدي الرؤية على تبوك ومحافظة تيماء، ومركز المعظم، وحالة عمار.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

الباحة

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, على محافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.

عسير

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.