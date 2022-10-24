الحبوب ترسّي الدفعة الخامسة من #القمح المستورد لهذا العام

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد لهذا العام (2022م) بكمية (566,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، البحر الأسود).

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم، أن استقبال موانئ المملكة لبواخر القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة مستمرة، مشيرا إلى أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح.

وأضاف أن فترة وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (مارس - أبريل2023م) بواقع (9) بواخر، موزعة على (3) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (195) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (191) ألف طن، وعدد (2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (125) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن. وتنافست (10) شركات عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (4) شركات منها كانت عروضها مطابقة للمواصفات والأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

كما أشار إلى أن موعد إغلاق موسم شراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي سيكون نهاية دوام يوم الخميس 2/4/1444هـ الموافق 27/10/2022م، حيث تم استلام كمية (536) ألف طن حتى تاريخه، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتنويع مصادر شراء القمح وتعزيز المخزونات الاستراتيجية منه.

ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat