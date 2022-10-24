كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 627 مليونا

تجاوزت إصابات كورونا حول العالم، اليوم الاثنين، 627 مليون حالة.

إصابات كورونا العالمية

وأظهرت أحدث الاحصائيات ، وصول إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 627 مليونا و631 ألفا و619 إصابة.

وفيات كورونا العالمية

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عبر احصائيات نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و578 ألفا و440 وفاة.

ترتيب الدول من حيث عدد إصابات كورونا

كما أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 97.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.7 مليون.

ترتيب الدول من حيث وفيات كورونا

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و67 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ687 ألفا و527 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و977 وفاة.