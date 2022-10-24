تراجع أسعار ‎#الذهب مع صعود ‎#الدولار

تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار، ووسط توقعات باستمرار البنوك المركزية العالمية في زيادة معدلات الفائدة من أجل مكافحة ارتفاع التضخم.

أسعار العقود الآجلة للذهب

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.16% إلى 1653.60 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 11:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كذلك هبط سعر التسليم الفوري بنسبة 0.18% إلى 1653.40 دولارًا للأوقية.

أسعار العقود الآجلة للفضة

على جانب آخر، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.41% إلى 19.14 دولارًا للأوقية، بينما انخفض سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.15% إلى 930.63 دولارًا، وتراجع سعر البلاديوم 0.17% إلى 2014.87 دولارًا.

مؤشر الدولار

وصعد مؤشر الدولار 0.4 بالمائة مما قلل من جاذبية الذهب المقوم بالدولار الأمريكي للمشترين في الخارج.