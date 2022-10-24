نوعية ومعقدة.. نجاح عملية بالركبة لمريض في #نجران

نجح فريق طبي بمستشفى نجران في إجراء عملية نوعية ومعقدة بالركبة لمريض.

وقام فريق طبي متقدم في مستشفى نجران بإعادة الإحساس بالساق والقدم لشاب تعرض لقطع متعدد في أربطة الركبة.

وقام الفريق بإجراء عملية نوعية ومعقدة بالركبة لمريض بعد تعرضه لإصابة شديدة للركبة اليمنى أثناء ممارسة رياضة كرة القدم، تسببت في خلع بمفصل الركبة وقطع أربطة متعددة بالركبة، وإصابة العصب الشظوي، مما أدى إلى تأثر الإحساس بالساق والقدم.

وأوضحت صحة نجران، أنه بعد إجراء الفحص السريري وعمل الأشعة اللازمة، تبين أن المريض لديه قطع بالرباط الصليبي الأمامي، و تهتك بالأنسجة الجانبية للركبة و قطع للرباط الجانبي، و عدة أوتار مع كدمة بالعصب الشظوي حيث قرر الفريق الطبي إجراء العملية للمريض بعد موافقة ذويه ، والتي أجريت باستخدام المنظار الجراحي و أحدث التقنيات بجراحات الإصابات الرياضية، تحت إشراف كادر طبي سعودي نجح من خلالها بفضل من الله في إعادة ترميم الرباط الصليبي الأمامي و إصلاح الأنسجة التالفة بالركبة و الرباط الجانبي مع تحرير العصب الشظوي جراحياً، في إجراء طبي يُعدّ من العمليات الدقيقة والمعقدة التي تتطلب توفر الإمكانيات الطبية والتقنية إضافة إلى الكوادر المؤهلة، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

يذكر أن عدد المستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى نجران بلغ 62049 مستفيداً، خلال النصف الأول للعام 2022 م، إضافة إلى إجراء 1342 عملية جراحية وأكثر من 146 ألف فحص مخبري خلال الفترة نفسها.