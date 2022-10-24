باريس سان جيرمان يستقر على تجديد عقد راموس حتى يونيو 2024

حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مستقبل المدافع المخضرم سيرجيو راموس، والذى سينتهي عقده داخل ملعب "حديقة الأمراء" فى يونيو المقبل.

ووفقًا لما نشرته شبكة "لو 10 سبورت" الفرنسية، فإن إدارة باريس سان جيرمان وافقت على تجديد عقد سيرجيو راموس لينتهي فى يونيو 2024 بدًلا من يونيو 2023.

وأضافت الشبكة، أن المفاوضات بين مسؤولي باريس سان جيرمان وسيرجيو راموس، لم تبدأ ولكن سيتم فتح هذا الملف خلال الأيام المقبلة، كما تم مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضحت أن لويس كامبوس، المستشار الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، سيتولى بنفسه ملف التجديد للنجمين سيرجيو راموس وليونيل ميسي.

وأشارت إلى أن كل الأمور شبه محسومة بين راموس وباريس سان جيرمان، ولكن يتبقى فقط الاتفاق على الراتب السنوى، ويتقاضى راموس حاليًا 8 ملايين يورو وهو راتب أعلى مقارنة بسنه حيث يبلغ من عمر 36 عامًا.