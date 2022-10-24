كريستيانو رونالدو يجتمع مع تين هاج اليوم لحسم مستقبله فى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن اجتماع حاسم بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد مع الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق، لتحديد موقف "الدون" من العودة إلى تدريبات الفريق، وحسم مصيره، بعد الأزمة التى حدثت بينهما خلال الأيام الماضية.

وأكدت صحيفة "صن" البريطانية، أن رونالدو سيجتمع مع مدربه تين هاج، اليوم الاثنين، لمناقشة المشكلة الأخيرة التى حدثت بين الطرفين، وحسم موقفه من العودة إلى تدريبات الفريق الأول، وكذلك مع فريق الشياطين الحمر.

وأوضحت الصحيفة أن تين هاج لا يعارض عودة كريستيانو رونالدو مجددًا إلى التدريبات الفريق، ولكن بشرط أن يبدأ بالاعتذار وإبداء الندم أولا على ما فعله.

وتوقعت التقارير أن رونالدو سوف يغادر قلعة أولد ترافورد خلال الميركاتو الشتوى المقبل، فى ظل اهتمام تشيلسي بالحصول على خدماته.