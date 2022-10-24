تراجع معظم #بورصات_الخليج مع انخفاض #أسعار_النفط

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الإثنين، مع انخفاض أسعار النفط، غير أن المؤشر السعودي محا خسائره التي تكبدها في التعاملات المبكرة ليغلق على ارتفاع.

وتراجعت أسعار الخام، المحفز الرئيسي لأسواق الخليج، بعد أن أظهرت بيانات صينية أن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم ظل ضعيفا في سبتمبر أيلول إذ أدت سياسات مجابهة فيروس كورونا الصارمة وقيود تصدير الوقود إلى خفض الاستهلاك.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة مع نزول سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.6 بالمئة.

كما هبط مؤشر دبي 0.6 بالمئة مع هبوط سهم بنك دبي الإسلامي واحدا بالمئة وسهم شركة إعمار العقارية 0.8 بالمئة.