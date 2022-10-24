20 مصابا إثر #انقلاب_حافلة في #الطائف

تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، بلاغًا عند الساعة ٣:٣٠م، بوقوع حادث انقلاب مركبة من نوع "باص"، وذلك على طريق الطائف السيل باتجاه الطائف ما خلف وراءه عددًا من الإصابات.

ووجهت الهيئة 8 فرق إسعافية لموقع الحادث، بقيادة القائد الميداني، وعند وصول أول فرقة إسعافية للموقع اتضح وجود 20 إصابة، وعلى الفور فرزت الهيئة الإصابات بعد إخلاءها من قبل الدفاع المدني، وتعرض أحدهم لإصابة خطيرة، و3 لإصابات متوسطة، فيما صنفت بقية الحالات بالطفيفة.

واختتمت الهيئة: تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، ونقلهم، بعد التنسيق إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف ومجمع الملك فيصل الطبي.