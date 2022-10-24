تعليم_الشرقية: مبنى المدرسة #المتوسطة_الأولى_بعنك “آمن”

أكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن مبنى المدرسة المتوسطة الأولى بعنك، التابعة لمكتب تعليم محافظة القطيف، والمنقول له مدرسة الدهناء للطفولة المبكرة، آمن، ولا توجد به ما يشكل خطورة على طلاب وطالبات مرحلة الطفولة المبكرة.

وأوضح أن فرق الصيانة والتشغيل وشركة تطوير للمباني وفرق الأمن والسلامة المدرسية وفريق الدفاع المدني نظموا زيارة للمبنى؛ للكشف الكامل على مرافقه، منها التيار الكهربائي الرئيسي، وكافة الأجهزة الكهربائية داخل الفصول الدراسية والممرات، وأنه لا يوجد أية التماسات كهربائية.

وبين أن المعلومات المغلوطة المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أحدث نوعًا من القلق عند أولياء الأمور.

وشدد على أن سلامة الطلاب والطالبات هي أولوية قصوى، وأن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تعمل بحرص على تهيئة البيئة المدرسية الآمنة والتي تتحقق فيها كافة الأهداف التربوية والتعليمية.