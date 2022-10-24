عبدالله_المطلق يوضح عبارة ” #الطلاق شر كله “: بعض النساء مثل الحيّة

قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، إنه في الخلافات بين الزوجين "الطلاق نصف اليُتم"، والرجال لا يقومون إلا بـ 20٪ من واجب التربية، مضيفا: "التربية 80% على الأم إن كانت صالحة".

وأضاف خلال برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أنه لا يجوز للمرأة أخذ إدارة المنزل من زوجها، ولا يجوز للزوج أن يعري المرأة من الصلاحيات.

وعن عبارة "الطلاق شر كله"، قال: "لا، بعض النساء مثل (الحيّة) تنشب فيك ما تخليك ترتاح، فبعض الطلاق فيه خير أيضا"، مشيرًا إلى أن الإسلام منع الطلاق في عدة مواضع ولم يبق إلا نصف يوم في الشهر للطلاق.

وعن الخلع، قال: "بعد إغواء المحاميات وبعض الصديقات للنساء بالخلع تذهب المرأة وتعيش حياتها ثم تفكر بالعودة بكل الطرق".

ووجه رسالة للمشاهير قائلا: "مساكين لو يستطيع بعضهم تصوير نفسه وهو نائم لفعل ورسالتي لهم احفظوا أنفسكم".