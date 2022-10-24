أمانة جدة تضبط 350 كيلو من الأسماك وتصادر 265 كيلو دواجن متنوعة

واصلت أمانة جدة حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بنطاق أم السلم من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية.

وأسفرت الجولات عن ضبط 350 كيلو جرام من الأسماك و265 من الدجاج غير المذبوح وذلك بعد رصد عدد من المحال بـ "سوق البرمة" لبيع منتجات اللحوم بطرق مخالفة.

وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية م. إبراهيم الفقيه أن الفرق الرقابية نفذت جولات ميدانية على الأسواق بحي المنارات والتي استهدفت محلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، تم خلالها ضبط أكثر من 265 من الدجاج غير المذبوح وتسليمه لحديقة الحيوان فيما جرى تسليم 250 كيلو من الأسماك للجمعيات الخيرية, وأضاف الفقيه أن هذه الحملة تأتي ضمن الجولات الرقابيّة على جميع المنشآت والمحال المتعلقة بالصحة العامة في نطاق البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفات وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940.