آثار الشاي والقهوة السلبية على #الكلى.. نصائح مهمة

كشف الدكتور خالد العتيبي استشاري مناظير وجراحة الكلى والمسالك، عن الآثار السلبية لشرب الشاي والقهوة على صحة الكلى.

وقال العتيبي خلال حديث تلفزيوني اليوم الإثنين، إن الشاي والقهوة يعتبران من مدرات البول مثل البقدونس وعند تناولهما لا بد من تعويض الجسد بالماء، مشيرا إلى أن الجسم يفقد الكثير من المياه بعد شرب الشاي الذي يتحول إلى بول.

وأضاف أن الأثر السلبي الثاني للشاي والقهوة هو أنهما يعدان منبه قد يثير المثانة ومع مرور الوقت تتحول المثانة إلى المثانة العصبية، فمثلا المثانة تمتلئ بعد فترة معينة، لكن عند شرب الشاي والقهوة تمتلئ قليلاً لكنها تكون نشطة وتجبر الشخص على الدخول إلى الحمام.

ووجه الدكتور خالد العتيبي نصيحة إلى المواطنين قائلا إنه يجب تقلل من شرب الشاي والقهوة خاصة بعد المغرب.