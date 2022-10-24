كسوف_الشمس في المملكة.. موعد حدوثه في #الرياض والمناطق

يشاهد المواطنون في المملكة كسوف الشمس، إذ تشهد الكرة الأرضية كسوفا جزئيا للشمس ظهر غد الثلاثاء.

ويعد كسوف الشمس غدا هو الثاني خلال عام 2022 ويستطيع معظم سكان العالم العربي وأوروبا وشمال أفريقيا مشاهدة الكسوف الجزئي للشمس.

ويستمر كسوف الشمس غدا لمدة 4 ساعات و4 دقائق وتحديدا بين الفترة من 11:58 صباحا حنى 4:02 عصرًا وذلك بتوقيت مكة المكرمة.

كسوف الشمس في المملكة

ويغطي الكسوف الجزئي غدا قرص الشمس بنسبة 82% بالقمر عند ذروته، ويكون الكسوف واضحا في سماء المملكة ويمكن مشاهدة بجميع مراحله خاصة لسكان المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية بالمملكة خلال الفترة من 1:30 حتى 3:50 عصرا.

ويبدأ الكسوف في مكة المكرمة في تمام الساعة 1:33 ظهرا ويصل ذروته 2:39 بعد الظهر وينتهي في تمام الساعة 3:40 عصرا.

وفي المدينة المنورة يمكن مشاهدة الكسوف في تمام الساعة 1:24 ويصل ذروته الساعة 2:33 وينتهي عند الساعة 3:37 عصرا.

وأما في العاصمة الرياض يبدأ كسوف الشمس الساعة 1:32 ويصل إلى ذروته الساعة 2:42 ظهرا وينتهي الساعة 3:47 عصرا

ووجهت وزارة الشؤون الإسلامية أئمة المساجد في جميع مناطق المملكة بإقامة صلاة الكسوف عند مشاهدة كسوف الشمس ظهر غد الثلاثاء ٢٩ / ٣ /١٤٤٤هـ.

ويجب على المواطنين تجنب النظر إلى الشمس خلال تلك الفترة بالعين المجردة، ويتم إتباع الإجراءات المتبعة لمشاهدة كسوف الشمس غدا والمتمثلة في ارتداء نظارات الكسوف لمنع أشعة الشمس الضارة.