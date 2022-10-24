وزيرا خارجية اليمن والإمارات يبحثان آثار الهجمات الحوثية على الموانئ النفطية

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم في اتصال هاتفي، مع نظيره الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، انعكاسات الهجمات الإرهابية الحوثية على الموانئ النفطية اليمنية على الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام وانهاء الحرب.

وقال بن مبارك إن هذا العمل الإرهابي يعد مؤشرا خطيرا في استهداف مباشر للبنية التحتية الحيوية للشعب اليمني ومقوماته الاقتصادية وأنها تقوض المساعي الحميدة التي يقوم بها المبعوث الأممي في تمديد الهدنة محذراً من التداعيات الكارثية لهذه الأعمال الإرهابية.

وشدد بن مبارك على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه المليشيات وداعميه والعمل على تصنيف المليشيا كجماعة إرهابية.

من جانبه جدد وزير الخارجية الاماراتي إدانة بلاده لهذا الاستهداف الحوثي الإرهابي على المنشآت الاقتصادية والذي يعد تصعيدا خطيرا، وتحديا سافرا للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن.