فرنسا تدين الهجوم الحوثي على ميناء الضبة.. وتشيد بدعم #المملكة

أكدت فرنسا أن هجوم الحوثي الإرهابي على ميناء الضبة النفطي تصعيد غير مقبول للتجارة البحرية الدولية وحرية الملاحة.

وكانت مليشيا الحوثي قد نفذت هجوما بطائرات مسيرة على الميناء الواقع بمحافظة حضرموت، وأدانت الهجومي الإرهابي.

وقالت في بيان اليوم الإثنين، إن هذا النوع من الاعتداءات انتهاك خطير وصارخ للقانون الدولي، مطالبا مليشيا الحوثي بتحمل المسؤولية ووقف التصعيد.

واستنكر البيان الفرنسي عدم إحراز أي تقدم في إبرام هدنة جديدة في اليمن، مشيدا بالتزام الحكومة اليمنية بالهدنة وبالحل السياسي والجهود التي تبذلها المملكة وعُمان ودول المنطقة.

وشددت فرنسا على أنها متمسكة بالسلام والوحدة في اليمن فضلاً عن الاستقرار والأمن الإقليميين.