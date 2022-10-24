‎44 متحدثا محليا وعالميا في مؤتمر الطب التجميلي في الرياض.. نوفمبر المقبل

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، أول مؤتمر للاكاديمية العلمية للطب التجميلي في شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة 44 متحدثاً محلياً وعالمياً من أساتذة وعلماء متخصصين في مجال التجميل من أمريكا وأوروبا والسعودية.

‎وقال الدكتور نايف النمير رئيس المؤتمر ، إن المؤتمر يعد الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية والأكبر في المنطقة يقام في يومي ١١-١٢ من شهر نوفمبر ٢٠٢٢ المقبل في فندق الفيرمونت في الرياض.

‎وأضاف الدكتور النمير أن المؤتمر يتضمن أكثر من ٢٥ محاضرة وورش عمل خاصة في أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم من خلال متحدثين من أمريكا، أوروبا، مصر، الإمارات بالإضافة إلى السعودية، حيث يستهدف تطوير وتنمية المعلومات في مجال الطب التجميلي لجميع المهتمين والممارسون الصحيون في هذا المجال.



‎وفي ذات الصدد، أوضح الدكتور سليمان الفرج المسئول الإعلامي للمؤتمر، أنه ينعقد تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع عدد ساعات تعليمية قدرها ١٦ ساعة، ويستهدف المؤتمر أطباء التجميل والممارسون الصحيون في هذا المجال بالإضافة إلى طلاب وطالبات الطب المهتمين في هذا التخصص.

‎وأشار الفرج إلى أن المؤتمر يتضمن ثمان ورش عمل في أحدث تقنيات التجميل في العالم، بالإضافة إلى محاضرات عملية من أطباء من مختلف دول العالم.