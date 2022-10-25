انخفاض أسعار #الذهب اليوم في #المملكة .. وعيار 24 يسجل 198 ريال للجرام

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بشكل طفيف ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 173.96 ريال، 46.39 دولار، وعيار 18 وصل إلى 149.11 ريال، 39.76 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 198.81 ريال، 53.02 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 182.24 ريال، 48.60 دولار.

وجاء سعر أونصة الذهب في السعودية بالريال مقابل الدولار الأمريكي، كالآتي:

سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6176 ريالاً، ما يعادل (1647 دولاراً).

سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء: 6180 ريالاً، ما يعادل (1648 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم

وجاء سعر الجنيه الذهب في السعودية بالأسواق المحلية، كالآتي

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1668 ريالاً، ما يعادل (444 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1747 ريالاً، ما يعادل (465 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 1906 ريالات، ما يعادل (508 دولارات).