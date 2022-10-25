وفاة الفنان الشعبي” #بدر_الليمون”.. ونجله يهدد بمقاضاة المستشفى #وفاة_بدر_الليمون

أعلن خالد ابن الفنان الشعبي المعروف" بدر الليمون" وفاة والده في ساعة متأخرة من يوم أمس الأثنين بعد أيام من دخوله المستشفى إثر وعكة صحية ألمت به.

وهدد "خالد" في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ"تيك توك " بتقديم شكوى ضد المستشفى والطاقم الطبي الذي كان يتولى علاج والده.

وتعرض "الليمون" إلى الإصابة بجلطة في شهر أغسطس الماضي نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويُعرف عن الفنان الراحل أنه من سكان منطقة "الجوف" ويعد أحد أبرز الأسماء في مجال الفن الشعبي.

كما اشتهر بعدد من الأغنيات البارزة منها "أحب الليل والسهر على شاطي بحر هادي ، والسفينة أبحرت، وحبيبتي عندي خبر، وما هو غلا".