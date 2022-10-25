خلال 24 ساعة فقط .. #كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس #كورونا

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 43759 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و355 ألفا و350 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية للأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 17 وفاة جراء الفيروس، لترتفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 29 ألفا و17 حالة.

كورونا حول العالم

وتجاوزت إصابات كورونا حول العالم، أمس الاثنين، 627 مليون حالة.

وأظهرت أحدث الاحصائيات ، وصول إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 627 مليونا و631 ألفا و619 إصابة.

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عبر احصائيات نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و578 ألفا و440 وفاة.

كما أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 97.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.7 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و67 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ687 ألفا و527 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و977 وفاة.