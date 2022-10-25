اليوم.. انطلاق أعمال “#مبادرة_مستقبل_الاستثمار” في #الرياض #عاجل

تنطلق في العاصمة الرياض اليوم الثلاثاء النسخة السادسة من "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار"، والذي تقام أعماله على مدار 3 أيام، وذلك بمشاركة مئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي والاستثمار.

ويعد هذا المؤتمر أكبر مبادرة اقتصادية تناقش مستقبل الاستثمار العالمي، وتنطلق هذا العام تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد"، وذلك بمشاركة 6 آلاف مشارك، و500 متحدث.

وسيشهد المؤتمر عقد 180 جلسة، و30 ورشة عمل، و4 قمم مصغرة موزعة على أيام المؤتمر الثلاثة، وسيستضيف المؤتمر في خلال جلسات اليوم الحائزين على جائزة نوبل، وذلك لمناقشة حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان العالم.

كما سيتم مناقشة التحديات التي يطرحها النظام العالمي الجديد، والفرص التي تنشأ عنه، مثل إنشاء نظام اقتصادي يحسن نوعية الحياة للمواطنين حول العالم، كما ستعقد القمة الأولى في المؤتمر في اليوم الأول تحت شعار "صراع الأجيال".

يذكر أن مؤتمر مبادرة الاستثمار سينطلق في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وسيركز على مبادئ أساسية منها التعليم، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات ، والصحة والاستدامة.