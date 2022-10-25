3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة

أوضح المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الثلاثاء ، تسجيل أعلى درجة حرارة في المملكة في 4 مدن .

أعلى درجة حرارة في المملكة

وتوقع المركز عبر تويتر ، أن تسجل مدن المدينة المنورة والدمام والأحساء ، أعلى درجة حرارة عند 37 درجة مئوية تليهما مكة المكرمة وجدة وينبع والخرج عند 36 درجة مئوية.

هطول أمطار رعدية

وتوقع المركز، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الغربية من منطقة حائل، كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تكون الضباب

ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على عسير، الباحة و الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.