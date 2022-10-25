هبوط #اليوان_الصيني لأدنى مستوي منذ 14 عامًا

تراجع اليوان الصيني ، اليوم الثلاثاء ، مقابل الدولار لأدنى سعر مرجعي في 14 عامًا.

اليوان عند 7.1668

وجاء السعر المرجعي لليوان عند 7.1668 مقابل الدولار، بحسب بنك الشعب الصيني، بينما جاء متوسط التوقعات 7.2198 يوان لكل الدولار، ويعد هذا أدنى مستوى منذ 2008.

خسائر اليوان والين

وخفف البنك المركزي الصيني قبضته على اليوان عكس اتجاه بنك اليابان الذي يتدخل في سوق العملات لإنقاذ الين، حيث تزداد خسائر اليوان والين بسبب فجوة أسعار الفائدة الآخذة في الاتساع مع الولايات المتحدة.

انخفاض قيمة اليوان

واتخذت الصين العديد من الإجراءات لإبطاء انخفاض قيمة اليوان بما في ذلك تثبيت السعر المرجعي لليوان، لكن العملة المحلية لا تزال في طريقها لتحقيق أسوأ خسارة سنوية منذ عام 1994.