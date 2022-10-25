أرامكو روان للحفر تعلن عن توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات للعمل في عدة مدن.

وأوضحت أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

الاختصاصي الثاني ، العلاقات الطبية والعمل:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس.

خبرة 6 إلى 8 سنوات.

أخصائي أمن المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في علوم الحاسب مع خبرة في عمليات تقنية المعلومات ومجالات الأمان.

خبرة سابقة لا تقل عن 3 سنوات.

يفضل شهادة Cisco CCNA أو شهادة أمان CCNP أو CCSP (ميزة إضافية).

مسئول الدعم الوظيفي للموارد البشرية والرواتب:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو علوم الحاسب أو أي تخصص آخر في نفس المجال.

ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة.

ضليع بمنهجية IFS ، وعمل في مشاريع بمنهجية IFS.

فهم وإعداد وتطوير IFS CRIMs.

أخصائي استقطاب المواهب:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تخصصات الموارد البشرية أو إدارة الأعمال.

لا يشترط الخبرة المسبقة.

محلل الدعم الفني.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات.

خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل.

خبرة 5- الكفاءة في تطبيقات Microsoft Windows و Microsoft Office مع التركيز على تطبيقات قواعد البيانات وجداول البيانات.

أخصائي ثاني الضرائب:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو ما يعادلها.

خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل.

إعداد ومراجعة وحفظ إقرارات ضريبة الدخل ربع السنوية والسنوية ، وإقرارات ضريبة القيمة المضافة ، وفقًا للوائح.

أخصائي خزينة:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة.

خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل.

منسق الشحن والاستلام:

المؤهلات والخبرات:

دبلوم في إدارة الأعمال ، أو إدارة سلسلة التوريد.

خبرة عمل سابقة لا تقل عن 1 سنة في مجال الشحن والاستلام.

أخصائي الأصول الثابتة:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.

خبرة عمل سابقة في نفس المجال لا تقل عن 3 سنوات.

عامل:

المؤهلات والخبرات:

شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

لا يُشترط الخبرة المسبقة.

فني الكترونيات أول:

المؤهلات والخبرات:

درجة الدبلوم في تخصصات فنية ذات صلة.

ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

أخصائي الشحن والاستلام:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة سلسلة الإمداد أو مجال ذي صلة.

خبرة سابقة 3 سنوات في مجال العمل.

أخصائي عقود:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة العمليات أو إدارة سلسلة الإمداد.

خبرة سابقة 3 سنوات في مجال العمل.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 25أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).