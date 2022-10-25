9 قتلا حصيلة #إعصار_سيترانج في #بنجلاديش

لقي تسعة أشخاص حتفهم بعد أن ضرب إعصار سيترانج ساحل بنجلاديش اليوم.

وقالت المسؤولة بغرفة التحكم بقسم إدارة الكوارث كامرون ناهار في تصريح لها إنه تم تسجيل تسع حالات وفاة مرتبطة بالإعصار حتى الآن وما زلنا نقيّم حجم الأضرار.

من جهته أشار المسؤول بالحكومة المحلية رايهان محبوب أن الإعصار دمر حقولًا واسعة في المنطقة، كما أسقط الكثير من الأشجار والأعمدة الكهربائية.

وكانت الحكومة قد قامت بإجلاء أكثر من 300 ألف شخص قبل وصول الإعصار؛ حيث غمرت المياه المناطق المنخفضة عقب تحوّل المنخفض لإعصار مساء أمس الاثنين.

وكان سفارة المملكة في بنغلاديش ، أصدرت أمس الاتنين ، تحذير مهم للمواطنين من إعصار سيترانج.

وأوضحت أن الإعصار يحتمل أن يضرب بعض الموانئ والمحافظات الساحلية.

وأشارت إلى أن مركز الأرصاد الجوي في بنغلاديش توقع أن يضرب إعصار "سيترانج" موانئ مونغلا وبايرا وشيتاغونغ وكوكس بازار والمحافظات الساحلية

ودعت إلى توخي الحيطة والحذر والتواصل مع السفارة فورًا عند حدوث أي طارئ..