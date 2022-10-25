القوات_البحرية تدشّن #زوارق_كواش_الفرنسية في #الأسطول_الغربي

دشّنت القوات البحرية الملكية السعودية في قيادة الأسطول الغربي اليوم، المجموعة الأولى من الزوارق الدورية المتوسطة السريعة من طراز كواش الفرنسية.

ورفع قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري العلم على المجموعة الأولى، إيذانًا بدخولها الخدمة الفعلية في الأسطول، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة شانتيه نفنال كواش د.فلوران باتيستيلا، ونائب الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية لشركة ال اي جي نكس هيون سوو لي.

وقال قائد الأسطول الغربي: "تعدّ هذه الزوارق إضافة نوعية لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية، حيث ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة, منوهاً بالحرص الدائم والدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة وسمو وزير الدفاع لتطوير القوات المسلحة لما يخدم هذا الوطن الغالي.

وتمتاز زوارق كواش بتصميمها الفريد والمتطور، ومحركاتها ذات السرعة العالية التي اكسبتها مرونة وخفة بالمناورات البحرية. وتشتمل الزوارق على تركيبة متطورة من الأنظمة الإلكترونية مثل: أجهزة المتابعة والاستشعار البصرية والحرارية وتبادل المعلومات والملاحة البحرية التي تمكنها من تنفيذ مهام البحث والرصد والمتابعة عبر نظام إلكتروني عالي الذكاء.

وتشتمل على منظومة مدفعية تغطي 360 درجة، ومنظومة حديثة ومتطورة لصواريخ عالية الدقة في الاستهداف والإصابة. وتستخدم هذه الزوارق في تنفيذ المهام المختلفة منها: التدخل السريع، الحفاظ على الأمن البحري، وحماية المنشآت البحرية.