الاستثمار تصدر تقريرا حديثا حول دور #مبادرة_جسر في جعل #المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً

‏بالتزامن مع إطلاق ‎مبادرة جسري أصدرت ‎وزارة الاستثمار تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث من العام 2022م والذي يستعرض أداء الاقتصاد السعودي مع تسليط الضوء على دور المبادرة في جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً

ويستعرض التقرير مستجدات الاستثمار، دور المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (مبادرة جسري) كإحدى المبادرات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رئيس وحلقة وصل رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية، وتحديداً في القطاعات التي تمتلك المملكة فيها ميزات تنافسية تعزز من تقدم المملكة إلى مراتب متقدمة بين الأسواق العالمية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030م.

كما تهدف مبادرة جسري إلى جذب وتعزيز الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات، منها: الطاقة المتجددة والصناعات العسكرية والصناعات البحرية وصناعة الطيران والسيارات، حيث ستسهم في جذب استثمارات تبلغ نحو 40 مليار ريال في السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، علاوة على تخصيص ميزانية حوافز بنحو 10 مليار ريال لتقديم حُزم من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين في سلاسل الإمداد.

كما يستعرض التقرير أبرز الصفقات الاستثمارية المُوقّعة بين وزارة الاستثمار والمستثمرين، حيث شهد الربع الثالث من عام 2022م، توقيع 53 صفقة استثمارية في مختلف القطاعات، مثل: الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الطاقة، وقطاع الصحة.

ويشير تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث من عام 2022م، إلى قوة وفعالية مساهمة سلاسل الإمداد في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية في المملكة.

و يتضمّن التقرير الكلمة الافتتاحية وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والتي يُلقي فيها الضوء على دور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (مبادرة جسري)، في تحويل المملكة إلى مركزٍ لوجستي عالمي، بالإضافة إلى نظرة شاملة لقطاع سلاسل الإمداد مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف. كذلك يستعرض التقرير أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الذين يتطلَّعون أن يكونوا جزءًا من النمو ورحلة التحول في الاقتصاد السعودي.

كما يتضمن التقرير أيضاً مقابلات حصرية مع شخصيات قيادية من القطاعين العام والخاص، والتي تدور حول اقتصاد المملكة المتنام، بالإضافة إلى الإمكانات القوية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في المملكة، حيث تشمل المقابلات شخصيات قيادية من كل من: شركة العليان المالية، والشركة السعودية للخدمات اللوجستية "سال"، وشركة موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد"، والشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، وشركة عبد العزيز بن عبد الله القاسم للمحاماة.