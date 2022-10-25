السعودية في مجموعة قوية بخليجي 25

أجريت اليوم الثلاثاء في مدينة البصرة جنوب العراق قرعة بطولة خليجي 25، وأقيم الحفل في فندق "غراند ميلينيوم" بحضور وفود المنتخبات الثمانية المشاركة.

وأسفرت القرعة عن مباريات قوية، حيث يتواجد في المجموعة الأولى السعودية إلى جانب المضيف العراق، فيما يصطدم منتخب قطر حامل اللقب في النسخة الماضية بالإمارات في المجموعة الثانية.

المجموعة الأولى: العراق - السعودية - عُمان - اليمن.

المجموعة الثانية: البحرين - قطر - الإمارات - الكويت.

وتنظم كأس الخليج مرة كل عامين وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

فيما انتظر العراق أكثر من أربعين عاما ليستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن استضاف البطولة لأول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.