مفاجأة.. كبار أندية إنجلترا ترفض التعاقد مع رونالدو

كشفت تقارير صحفية عن رفض ثلاثة أندية من الدورى الإنجليزى فكرة التعاقد مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد قبل فترة الانتقالات الشتوية مطلع العام الجديد.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن ممثلي رونالدو تواصلوا بالفعل مع كل من أرسنال، تشيلسي، ونيوكاسل يونايتد قبل فترة الانتقالات في يناير لبحث إمكانية إبرام صفقة محتملة لكن الأندية الثلاثة أكدت أنها غير مهتمة بالتعاقد مع مهاجم يونايتد صاحب الـ37 عامًا.

وأضافت "ذا صن": "كان تشيلسي مهتمًا برونالدو خلال الصيف، لكنه لم يعد على رادارهم".

وأوضحت: "يدرك أرسنال ونيوكاسل الجودة التي سيقدمها رونالدو لمساعدتهما على تحقيق طموحاتهما، لكن كلا الناديين قلقان بشأن التأثير الأوسع لوصوله على الأندية".