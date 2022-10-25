ولي عهد البحرين يصل إلى #المملكة

وصل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، إلى المملكة.

ويأتي ذلك في إطار زيارة أخوية يلتقي خلالها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الشقيقة، في إطار ما يربط بين البحرين والمملكة من علاقات راسخة وما وصل إليه التعاون الثنائي من مستويات متقدمة تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتعبر بصدق عن الرغبة المشتركة للوصول بها دائماً وأبداً إلى مستويات متقدمة من التنسيق والتكامل.

وكان في استقبال ولي العهد الله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض، والشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

ويرافقه خلال الزيارة سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.