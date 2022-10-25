فيصل بن فرحان: موقف #المملكة داعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن #عاجل

تلقى فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الدكتور عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية.

وأكد بن فرحان إدانة المملكة لهجوم الحوثي الإرهابي على ميناء الضبة النفطي أثناء رسوّ سفينة لشحن النفط الخام.

وشدد بن فرحان على موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني، واستمرار دعم التحالف للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وبحث بن فرحان وبن مبارك العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.