النيابة_العامة: نشر الوثائق السرية جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

حذرت النيابة العامة الموظفين أو من في حكمهم من إفشاء الوثائق والمعلومات السرية التي يحصلون عليها بحكم عملهم، مؤكدة أنها تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وقال النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يُحظر إفشاء الوثائق والمعلومات السرية، ويشمل ذلك المعلومات بجميع أنواعها ومنها الرقمية، المتضمنة على بيانات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها"

وأضافت : "يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه - ولو بعد انتهاء خدمته - نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين".